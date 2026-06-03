Sokak ortasında kurşun yağmuru! Motosikletli saldırgan dehşet saçtı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 32 yaşındaki Cevat A., sokak ortasında motosikletli bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sokak ortasında kurşun yağmuru! Motosikletli saldırgan dehşet saçtı
Yayınlanma:

Silahlı saldırı, Liseler Mahallesi Veteriner 1'inci Sokak üzerinde meydana geldi. Motosikletle bölgeye gelen bir şüpheli, sokakta bulunan Cevat A.'yı hedef alarak tabancayla peş peşe ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunların ayaklarına isabet etmesi sonucu kanlar içinde kalan 32 yaşındaki adam, yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık personeli, yaralanan şahsa ilk müdahaleyi doğrudan ambulansın içerisinde gerçekleştirdi. Buradaki acil müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Cevat A.'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MOTOSİKLET TERK EDİLMİŞ HALDE ELE GEÇİRİLDİ

Bölgeyi güvenlik çemberine alan Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, silahlı saldırının yaşandığı noktada detaylı bir olay yeri incelemesi yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, olay yerinde tabancaya ait 7 adet boş kovan tespit edildi. Hastanede tedavisi süren yaralının bacaklarına ise toplam 5 merminin isabet ettiği kayıtlara geçti.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen emniyet güçleri, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının kimliğini kısa sürede belirledi. Yapılan takip sonucunda, saldırıda kullanılan motosiklet Saraçlı Mahallesi sınırları içerisinde bulundu.

Kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması amacıyla polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları an itibarıyla sürüyor.

İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek?İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek?Gündem
Başına taşla vurulup bıçaklanmıştı! Kan donduran cinayette yeni gelişmeBaşına taşla vurulup bıçaklanmıştı! Kan donduran cinayette yeni gelişmeYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ordu silahlı saldırı
Günün Manşetleri
140 yeni mahkeme kurulacak
Şırnak Cizre'de yasa dışı bahis operasyonu
Ziraat Bankası’ndan dış ticareti desteklemek üzere uzun vadeli dış finansman
Kılıçdaroğlu salı günü grup toplantısında konuşacak
Sukuk ihraçları Viyana Borsası'nda işlem görmeye başladı
Asayiş tarihinin en büyük vurgunu çökertildi
İran, Kuveyt'teki ABD askeri üslerini füzelerle vurdu!
Kılıçdaroğlu, ABD'nin yağmacılığına karşı Avrupa'yı uyardı
Hollandalı uyuşturucu baronu ülkesine iade edildi
Özkan Yalım'ın ifadesi ortaya çıktı
Çok Okunanlar
400 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar 400 Bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu! İşte en yüksek mevduat faizi veren bankalar
Meteoroloji il il listeyi açıkladı! Yarın hangi şehirlerde şiddetli sağanak yağış var? Meteoroloji il il listeyi açıkladı! Yarın hangi şehirlerde şiddetli sağanak yağış var?
Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat!
Meteoroloji’den kritik uyarı: 51 il için sağanak, 30 ilimizde ise sıcaklık alarmı! Meteoroloji’den kritik uyarı: 51 il için sağanak, 30 ilimizde ise sıcaklık alarmı!
İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek? İŞKUR peş peşe yayımladı! Hangi kamu kurumları personel alacak, başvurular ne zaman bitecek?