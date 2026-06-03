Sokak ortasında kurşun yağmuru! Motosikletli saldırgan dehşet saçtı

Silahlı saldırı, Liseler Mahallesi Veteriner 1'inci Sokak üzerinde meydana geldi. Motosikletle bölgeye gelen bir şüpheli, sokakta bulunan Cevat A.'yı hedef alarak tabancayla peş peşe ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunların ayaklarına isabet etmesi sonucu kanlar içinde kalan 32 yaşındaki adam, yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık personeli, yaralanan şahsa ilk müdahaleyi doğrudan ambulansın içerisinde gerçekleştirdi. Buradaki acil müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Cevat A.'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MOTOSİKLET TERK EDİLMİŞ HALDE ELE GEÇİRİLDİ

Bölgeyi güvenlik çemberine alan Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, silahlı saldırının yaşandığı noktada detaylı bir olay yeri incelemesi yaptı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, olay yerinde tabancaya ait 7 adet boş kovan tespit edildi. Hastanede tedavisi süren yaralının bacaklarına ise toplam 5 merminin isabet ettiği kayıtlara geçti.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen emniyet güçleri, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının kimliğini kısa sürede belirledi. Yapılan takip sonucunda, saldırıda kullanılan motosiklet Saraçlı Mahallesi sınırları içerisinde bulundu.

Kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması amacıyla polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları an itibarıyla sürüyor.