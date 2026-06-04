Sokak ortasında pompalı dehşeti! Kavgayı ayırmak isteyen anne kurtarılamadı, oğlu yaralandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesi 403. Cadde üzerinde iki grup karşı karşıya geldi. Taraflar arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden ötürü başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Olay sırasında bölgede bulunan ve tırmanan gerilimde araya girmeye çalışan anne Heriman Altundağ ile 15 yaşındaki oğlu S.A., ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde yere yığılan anne ve oğlunun yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı Heriman Altundağ ve S.A., bölgedekiler tarafından sivil araçlara bindirilerek hızla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede acil tedavi altına alınan yaralılardan anne Altundağ, doktorların gerçekleştirdiği tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 15 yaşındaki S.A.'nın tedavisi ise hastanede devam ediyor.

POLİS 4 ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Vatandaşların ihbarı üzerine silahlı kavganın yaşandığı adrese polis ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan ve inceleme başlatan ekipler, olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıslar sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili yürütülen soruşturma sürüyor.