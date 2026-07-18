Sokak ortasında pompalı dehşeti! Mahalleliye kurşun yağdırdı
Bursa'da elindeki pompalı tüfekle sokağa inen bir şahıs, tartıştığı mahalleliye kurşun yağdırdı. Amatör kameralara yansıyan dehşet anlarında açılan ateş sonucu bir kişi bacağından yaralanırken, saçmalar çevredeki araçlara ve bir eve isabet etti.
Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Mollafenari Mahallesi Kestanelik Caddesi üzerinde meydana geldi. Şüpheli M.T., elinde pompalı tüfekle geldiği sokakta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı mahalle sakinleriyle tartışmaya başladı.
Çevredeki vatandaşların tüm uyarılarına rağmen sakinleşmeyen şüpheli M.T., elindeki silahla mahalleliye küfürler etti. Gerginliğin tırmanmasının ardından şahıs, elindeki pompalı tüfeği peş peşe 4 kez ateşleyerek olay yerinden hızla uzaklaştı.
Tüfekten çıkan saçmalar, o esnada sokakta bulunan Özgür Ç.'ye isabet etti. Şüphelinin art arda açtığı ateş sonucu ayrıca sokakta park halinde bulunan 3 araç ile 1 ev de hasar gördü.
Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, bacağından yaralandığı belirlenen Özgür Ç.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı şahıs daha sonra ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri ise kayıplara karışan şüpheli M.T.'yi yakalamak için başlattığı arama çalışmalarını sürdürüyor.