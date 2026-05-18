Sokak ortasında satırlarla birbirlerine girdiler: Ölü ve yaralılar var!
Adana'nın Yüreğir ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında çıkan satırlı kavgada kan aktı. Meydana gelen dehşet verici olayda 1 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Gazipaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Gerilimin hızla tırmanması üzerine tartışma kısa sürede büyüyerek şiddetli bir kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine satırlarla saldırdığı arbedede ortalık savaş alanına döndü.
BİR KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk kontrollerde, kavgada ağır darbeler alan Z.E. isimli şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Kavgada yaralanan diğer 2 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, cinayetle sonuçlanan olaya karışan şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak için bölgede geniş çaplı bir çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı