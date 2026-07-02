Sokak ortasında silahlı dehşet! 1'i yoldan geçen vatandaş 3 kişi vuruldu

Silahlardan çıkan kurşunların isabet ettiği kavgaya karışan B.B. ve Y.B. ile o esnada tesadüfen yoldan geçmekte olan M.K. yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler E.K. ve S.K. ise silahlarıyla birlikte hızla bölgeden uzaklaştı.