Sokak ortasında silahlı dehşet! 1'i yoldan geçen vatandaş 3 kişi vuruldu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralandı.
Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Gerginliğin tırmanmasıyla birlikte E.K. ve S.K. isimli şahıslar yanlarında bulundurdukları tabancalarla ateş açtı.
Silahlardan çıkan kurşunların isabet ettiği kavgaya karışan B.B. ve Y.B. ile o esnada tesadüfen yoldan geçmekte olan M.K. yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler E.K. ve S.K. ise silahlarıyla birlikte hızla bölgeden uzaklaştı.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar, yerde yatan yaralıların yardımına koşarken durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgeye ulaşan polis ekipleri olay yerinde güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan B.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu tespit edildi.
Emniyet güçlerinin olay yerindeki delil toplama çalışmaları sürerken, kayıplara karışan silahlı şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.