Sokak ortasında silahlı dehşet! 1'i yoldan geçen vatandaş 3 kişi vuruldu

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Sokak ortasında silahlı dehşet! 1'i yoldan geçen vatandaş 3 kişi vuruldu - Resim: 1

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

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Sokak ortasında silahlı dehşet! 1'i yoldan geçen vatandaş 3 kişi vuruldu - Resim: 2

Gerginliğin tırmanmasıyla birlikte E.K. ve S.K. isimli şahıslar yanlarında bulundurdukları tabancalarla ateş açtı.

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Sokak ortasında silahlı dehşet! 1'i yoldan geçen vatandaş 3 kişi vuruldu - Resim: 3

Silahlardan çıkan kurşunların isabet ettiği kavgaya karışan B.B. ve Y.B. ile o esnada tesadüfen yoldan geçmekte olan M.K. yaralanarak kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı gerçekleştiren şüpheliler E.K. ve S.K. ise silahlarıyla birlikte hızla bölgeden uzaklaştı.

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Sokak ortasında silahlı dehşet! 1'i yoldan geçen vatandaş 3 kişi vuruldu - Resim: 4

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, yerde yatan yaralıların yardımına koşarken durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Sokak ortasında silahlı dehşet! 1'i yoldan geçen vatandaş 3 kişi vuruldu - Resim: 5

Bölgeye ulaşan polis ekipleri olay yerinde güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

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Sokak ortasında silahlı dehşet! 1'i yoldan geçen vatandaş 3 kişi vuruldu - Resim: 6

Ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan B.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu tespit edildi.

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Sokak ortasında silahlı dehşet! 1'i yoldan geçen vatandaş 3 kişi vuruldu - Resim: 7

Emniyet güçlerinin olay yerindeki delil toplama çalışmaları sürerken, kayıplara karışan silahlı şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

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