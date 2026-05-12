Sokak ortasında silahlı saldırı! 1 kişi yaralandı

Olay, Bahçıvan Mahallesi Yüzbaşıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde yaya olarak ilerleyen şahsa, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda bacağına isabet eden kurşunla yaralanan kişi kanlar içinde yere yığıldı. Bu sırada iki saldırgan hızla olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.

SİLAH SESLERİ ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşlar silah seslerini duymalarının hemen ardından durumu yetkililere bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine hızla çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansa alınan yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahsın hastanedeki işlemleri devam ederken, polis ekipleri silahlı saldırıyı gerçekleştirip kaçan iki şüpheliyi bulmak amacıyla bölgede geniş çaplı tahkikat yürütüyor.