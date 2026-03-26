Sokak ortasında şoke eden anlar! Kadının boynundan kolyesini çaldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sokakta yürüyen Z.K. isimli kadının boynundaki altın kolyeyi kopararak çalan T.Y., seyir halindeki bir aracın kamerasına yakalandı. Görüntülerden kimliği tespit edilen şüpheli, çalıntı kolyeyle birlikte yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolda yürüyen bir kadının boynundaki altın kolyeyi kopararak kaçan kapkaççı, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi. 24 Mart günü meydana gelen ve seyir halindeki bir aracın kamerasına net bir şekilde yansıyan olayın faili, çalınan ziynet eşyasıyla birlikte bir gün sonra ele geçirildi.

ALTIN KOLYEYİ KOPARARAK KAYIPLARA KARIŞTI

Olay, İskenderun ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta yürümekte olan Z.K. isimli kadın, yanına yaklaşan T.Y. tarafından gasbedildi. Şüpheli T.Y., mağdurun boynunda bulunan altın kolyeyi ani bir hareketle koparıp alarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Şahsın kolyeyi koparma ve koşarak kaçma anları, o esnada güzergah üzerinde aracıyla seyir halinde olan bir vatandaşın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, vatandaşa ait araç kamerası görüntülerine ulaştı. Kayıtları incelemeye alan emniyet güçleri, kısa sürede şüpheli şahsın kimlik bilgilerini tespit etti. Başlatılan arama çalışmaları neticesinde polis ekipleri, 25 Mart tarihinde olayın şüphelisi T.Y.'yi suça konu altın kolye ile birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgu ve ifade işlemleri tamamlanan şüpheli T.Y., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili yürütülen adli süreç devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

