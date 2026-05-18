Sokakta korku dolu dakikalar! Genç kız elinde samuray kılıcıyla dehşet saçtı

Aydın'ın Efeler ilçesinde akşam saatlerinde elinde samuray kılıcıyla sokakta dolaşan ve kendine zarar veren bir genç kız çevreye korku dolu anlar yaşattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Sokakta korku dolu dakikalar! Genç kız elinde samuray kılıcıyla dehşet saçtı
Yayınlanma:

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Orta Mahalle 213. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Sokak ortasında elinde bir samuray kılıcı ile yürüyen ve bu esnada kendine zarar vermeye başlayan bir genç kız çevredekiler tarafından fark edildi. Silahlı şahsın tehlikeli hareketleri nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İKNA ÇABALARI YETERSİZ KALDI

Gelen ihbar üzerine Orta Mahalle'deki adrese çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, çevre güvenliğini sağladıktan sonra genç kızla iletişime geçti. Polisler, şahsa elindeki samuray kılıcını yere bırakarak teslim olması yönünde defalarca uyarıda bulundu. Güvenlik güçlerinin olay yerindeki tüm telkin ve ikna çabaları ise sonuçsuz kaldı. Teslim olmamakta direnen ve kılıçla kendine zarar vermeyi sürdüren şahsa yönelik fiziksel müdahale kararı alındı. Güvenlik güçleri, uyarılar sırasında genç kızın yaşadığı bir anlık boşluktan faydalandı. Hızla harekete geçen polis ekipleri, ani bir hamleyle şahsın elindeki samuray kılıcını almayı başardı ve herhangi bir yaralanmaya mahal vermeden durumu kontrol altına aldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Silahı elinden alınarak etkisiz hale getirilen genç kız, güvenlik önlemleri altında bölgede hazır bekletilen ambulansa alındı. Çevredeki görgü tanıkları tarafından alkollü olduğu iddia edilen şahsa, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale uygulandı.

Genç kız, bu işlemlerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor.

Ankara'da yarın (19 Mayıs Salı) hangi yollar trafiğe kapatılacak?Ankara'da yarın (19 Mayıs Salı) hangi yollar trafiğe kapatılacak?Yurt
AJet'ten 19 Mayıs'a özel kaçırılmayacak kampanya: Yüzde 30 indirimli bilet fırsatı başladıAJet'ten 19 Mayıs'a özel kaçırılmayacak kampanya: Yüzde 30 indirimli bilet fırsatı başladıEkonomi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

aydın samuray kılıcı
Günün Manşetleri
"Uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz"
Üsküdar Belediyesi'nde irtikap operasyonu
Özkan Yalım'ın yeni ifadesi: "Spor çantada 1 Milyon lira..."
"Ülkemizin onurunu feda etmeyeceğiz"
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Rusya'dan ABD-İran krizinde önemli çıkış!
Önemli açıklamalar
Sıcak çatışma kapıda mı?
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi
Çok Okunanlar
BİM’de yaz alışverişi başlıyor! BİM’de yaz alışverişi başlıyor!
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi
650 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 650 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Merkez Bankası tahmini değişti, Temmuz emekli zammı sil baştan hesaplandı! İşte yeni rakamlar Merkez Bankası tahmini değişti, Temmuz emekli zammı sil baştan hesaplandı! İşte yeni rakamlar
İslam Memiş'ten korkutan uyarı: Piyasalar dar banda sıkıştı, o gelişme patlama yaratabilir! İslam Memiş'ten korkutan uyarı: Piyasalar dar banda sıkıştı, o gelişme patlama yaratabilir!