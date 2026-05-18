Sokakta korku dolu dakikalar! Genç kız elinde samuray kılıcıyla dehşet saçtı

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Orta Mahalle 213. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Sokak ortasında elinde bir samuray kılıcı ile yürüyen ve bu esnada kendine zarar vermeye başlayan bir genç kız çevredekiler tarafından fark edildi. Silahlı şahsın tehlikeli hareketleri nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İKNA ÇABALARI YETERSİZ KALDI

Gelen ihbar üzerine Orta Mahalle'deki adrese çok sayıda polis ekibi yönlendirildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, çevre güvenliğini sağladıktan sonra genç kızla iletişime geçti. Polisler, şahsa elindeki samuray kılıcını yere bırakarak teslim olması yönünde defalarca uyarıda bulundu. Güvenlik güçlerinin olay yerindeki tüm telkin ve ikna çabaları ise sonuçsuz kaldı. Teslim olmamakta direnen ve kılıçla kendine zarar vermeyi sürdüren şahsa yönelik fiziksel müdahale kararı alındı. Güvenlik güçleri, uyarılar sırasında genç kızın yaşadığı bir anlık boşluktan faydalandı. Hızla harekete geçen polis ekipleri, ani bir hamleyle şahsın elindeki samuray kılıcını almayı başardı ve herhangi bir yaralanmaya mahal vermeden durumu kontrol altına aldı.

ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Silahı elinden alınarak etkisiz hale getirilen genç kız, güvenlik önlemleri altında bölgede hazır bekletilen ambulansa alındı. Çevredeki görgü tanıkları tarafından alkollü olduğu iddia edilen şahsa, sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale uygulandı.

Genç kız, bu işlemlerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor.