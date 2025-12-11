Sokakta uyuyan adamı bıçaklayan 17 yaşındaki genç kıza 20 yıl hapis

Muğla’nın Milas ilçesinde sandalyede oturan Halil İbrahim Mercan’ı bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki sanık hakkında mahkeme kararını açıkladı. Genç kız 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay sonrası sanığın kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma:

Muğla’nın Milas ilçesinde 2 Şubat 2025 sabahı sandalyede oturur halde bulunan Halil İbrahim Mercan’ın bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davada karar açıklandı. Cinayet şüphelisi olarak yakalanan 17 yaşındaki B.Ö., Milas Ağır Ceza Mahkemesi’nin çocuk mahkemesi sıfatıyla yürüttüğü yargılamada 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay Milas Hisarbaşı Hocabedrettin Mahallesi’nde meydana gelmiş, hareketsiz bulunan Mercan’ın yapılan ilk incelemede bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenmişti. Güvenlik kameraları ve kriminal bulguların ardından B.Ö., olayda kullanıldığı belirtilen bıçakla birlikte evinde yakalanmıştı.

Sokakta uyuyan adamı bıçaklayan 17 yaşındaki genç kıza 20 yıl hapis - Resim : 1

SANIK KAÇARKEN KAMERAYA TAKILDI

Savcılık, maktulün olay anında sokakta uyuduğunu, sanığın elindeki bıçakla omuz, kafa ve göğüs bölgesine 7-8 kez vurduğunu kaydetti. Olay sonrası sanığın kaçtığı ve kullanılan bıçağın babası tarafından polise teslim edildiği bilgisi dosyaya girdi. Ayrıca ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, genç kızın saldırının ardından kaçtığı anlar yer aldı.

Sanığın “taciz ve tehdit edildiği” yönündeki savunması ise soruşturmada destek bulmadı. Kriminal incelemede bıçak üzerindeki svapların sanığın DNA’sı ile uyumlu çıktığı, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin raporuna göre de ceza ehliyetinin tam olduğu belirlendi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETTEN 20 YILA

Mahkeme, B.Ö.’nün “Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi kasten öldürme” suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Suç tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle ceza 24 yıla indirildi, TCK 62 kapsamındaki takdiri indirimle ceza 20 yıl olarak hükme bağlandı. Sanık, “yasak bıçak taşıma” suçundan ise beraat etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve erteleme hükümleri uygulanmadı.

Sokakta uyuyan adamı bıçaklayan 17 yaşındaki genç kıza 20 yıl hapis - Resim : 2

İSTİNAF YOLU AÇIK

Mahkeme, taraflara iki hafta içinde istinaf başvurusu yapabilecekleri bilgisini verdi. Başvurunun, hükmün kesinleşmesini durduracağı belirtildi.

Dava süreci, dosyanın üst mahkemeye taşınıp taşınmayacağına göre şekil kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

