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Sokakta yürürken kafasına sokak lambası düştü

İstanbul Kadköy'de yaşanan olay yok artık dedirtti. Kaldırımdaki aydınlatma direğinden kopan lamba bir kişinin başına düştü görenler hayretle olayı izledi.

Sokakta yürürken kafasına sokak lambası düştü

Sokakta yürüyordu ne olduğunu bile anlamadan kafasına birden bire sokak lambası düştü.

Yok artık detirten olayın adresiyse İstanbul Kadıköy oldu...

Kaldırımdaki aydınlatma direğinden kopan lamba  yolda habersizce yürüyen Menderes Yıldırım'ın başına düştü.

Yaralanan Yıldırım'ın imdadına çevredekiler koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Menderes Yıldırım'ı İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay sonrası polis, lamba direğinin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #Kadıköy #sokak lambası
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