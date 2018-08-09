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Sokaktaki karşılaşma dehşete dönüştü

Ümraniye'de boşandığı eşiyle sokakta karşılaşan Nazlı E. dehşeti yaşadı. Defalarca bıçak darbesiyle yaralanan kadın çevredekilerin müdahalesiyle kurtulurken saldırgan kaçtı.

Sokaktaki karşılaşma dehşete dönüştü
DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay saat 07.30 sıralarında Tepeüstü Mahallesi Hayırlı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nazlı E.  boşandığı eşiyle sokakta karşılaştı. İkili arasında konuşma bir anda tartışmaya dönüştü. Tartışma sonrasında Nazlı E. eski eşinin yanından ayrılarak uzaklaşmaya başladı. Bu sırada eski eşi elindeki bıçakla kadını bıçaklamaya başladı.  Yoldan geçenlerin müdahalesiyle saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı kadın kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nazlı E.'nin karın boşluğundan 3-4 bıçaklandığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı ilk çalışmada bir buket çiçek ve olayda kullanılan bir bıçak buldu. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı.

"TAM TAŞI ATACAKTIM..."

Balkondan olayı gördüğünü söyleyen bir çevre sakini, "3-4 yerinden bıçakladı. Vatandaşlar müdahale etti .Saldırgan kaçtı" diye konuştu. Başka bir görgü tanığı ise "Baktım kadını bıçaklıyor, yerden taşı aldım. Tam taşı atacaktım o kaçmaya başladı" diye konuştu.

Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
Etiketler; #ümraniye #dehşet
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