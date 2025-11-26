Söke tarımını tehdit eden gelişme: Akdeniz meyve sineği popülasyonunda artış tespit edildi

Portakal ve mandalina ağaçlarına yerleştirilen izleme tuzaklarında yapılan sayımlar sonucunda, Akdeniz meyve sineği popülasyonunda zirai mücadele eşiğinin üzerinde bir yoğunluk gözlemlendi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, bitki sağlığı ile ilgili konularda rutin arazi denetimlerini sürdürdü.

Bu kapsamda ekipler, portakal ve mandalina gibi narenciye ağaçlarında kullanılan Akdeniz meyve sineği izleme tuzaklarını ve zeytin ağaçları için asılan zeytin sineği tuzaklarını yerinde kontrol etti.

Yapılan detaylı incelemeler, zararlı popülasyonlarının yoğunluğunu belirlemek amacıyla sayımlarla desteklendi. Gerçekleştirilen sayımların ardından, özellikle Akdeniz meyve sineği popülasyonunda artış olduğu gözlemlendi.

ÇİFTÇİLERE ACİL UYARI: KONTROLLÜ İLAÇLAMA VE MÜDAHALE GEREKİYOR

Zararlı yoğunluğunun tespit edilmesi üzerine, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hemen harekete geçerek bölgedeki çiftçilere mücadele ve müdahale konusunda kritik uyarılarda bulundu.

Yapılan uyarılarda, sinek larvalarının gelişimini engellemek için yere düşen meyvelerin toplanmasının büyük önem taşıdığı özellikle vurgulandı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada, üreticilere hitaben önemli hatırlatmalar yer aldı:

"Akdeniz meyve sineği tuzakları sayımı yapılmıştır. Ağaçlarda mücadele eşiği üzerinde zararlı yoğunluğu görüldüğünden üreticilerimizin kontrollü olarak ruhsatlı ürünler ile zirai ilaçlama yapmaları gerektiğini önemle hatırlatırız."

