Söke’de trafik kazası

Aydın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında birisi ağır olmak üzere 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Söke’de trafik kazası
Söke’de trafik kazası
Editör: Süleyman Daban
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Kaza, Söke Milas karayolunda meydana geldi. Didim’den Söke istikametine seyir halinde olan Fesih E. idaresindeki 34 KG 6602 plakalı hafif ticari araca, henüz bilinmeyen bir nedenle Mehmet Ali S. idaresindeki 34 AGE 64 plakalı cip çarptı.
Çarpmanın etkisi ile cip şarampole uçarken, hafif ticari araç ise karşı şeride geçerek bariyere çarparak durabildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari aracın sürücüsü Fesih C. ve yolcu Cihan C., cipte yolcu konumunda bulunan Emre Alp S, Fatma T, Gökçe S, Akile S. kazada yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yunus ekipleri göz açtırmadıYunus ekipleri göz açtırmadıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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