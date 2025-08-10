Söke–Kuşadası kara yolunda çökme! Trafik tek yön kapatıldı

Söke–Kuşadası kara yolunda meydana gelen çökme nedeniyle Kuşadası yönü trafiğe kapatıldı. Bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Söke–Kuşadası kara yolunda çökme! Trafik tek yön kapatıldı
Yayınlanma: Güncellenme:

SökeKuşadası kara yolunda meydana gelen çökme ulaşımı durma noktasına getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası yönünde yolun bir bölümünde çökme yaşandı. Çökme nedeniyle Kuşadası’na gidiş yönü trafiğe kapatıldı.

Olayın ardından bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolun trafiğe yeniden açılması için çalışma başlattı.

Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

İslam Memiş’ten dikkat çeken uyarı! Bu hafta iki kritik dönemeç varİslam Memiş’ten dikkat çeken uyarı! Bu hafta iki kritik dönemeç varEkonomi
Otobüs faciası ucuz atlatıldı! 35 kişi ölümden döndüOtobüs faciası ucuz atlatıldı! 35 kişi ölümden döndüYurt
AFAD duyurdu: Deprem oldu!AFAD duyurdu: Deprem oldu!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

yol çöktü kuşadası söke
Günün Manşetleri
Bakan Tunç’tan “Aile arabuluculuk” açıklaması
Marmara’ya nefes veren proje
44 ilde dev operasyon!
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın hayatını kaybetti
Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Vatan Partisi’nden Maduro’ya destek
4 şehirde denize girmek yasaklandı!
Gazze’de can kaybı 61 bini aştı
Azerbaycan-Ermenistan Barış Deklarasyonu
İstanbul’da dev “Huzur” operasyonu
Çok Okunanlar
Faizler zirvede! Faizler zirvede!
Sıcaklıklar değişiyor! Sıcaklıklar değişiyor!
Emekli promosyon yarışında rekor rakamlar Emekli promosyon yarışında rekor rakamlar
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Prof. Dr. Osman Bektaş açıkladı Prof. Dr. Osman Bektaş açıkladı