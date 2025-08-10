Söke–Kuşadası kara yolunda çökme! Trafik tek yön kapatıldı
Söke–Kuşadası kara yolunda meydana gelen çökme nedeniyle Kuşadası yönü trafiğe kapatıldı. Bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Söke–Kuşadası kara yolunda meydana gelen çökme ulaşımı durma noktasına getirdi.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası yönünde yolun bir bölümünde çökme yaşandı. Çökme nedeniyle Kuşadası’na gidiş yönü trafiğe kapatıldı.
Olayın ardından bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolun trafiğe yeniden açılması için çalışma başlattı.
Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı