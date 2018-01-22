Kocaeli'de bir iş yerinden yapılan hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, elektrik malzemeleri satan iş yerinden yapılan hırsızlık anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Alınan bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi'nde elektrik malzemesi satan Harun Aydın, iş yerinden 10 bin lira değerinde kablo çalındığını fark etti.



İş yerinin güvenlik kamera görüntülerini izleyen Aydın, gündüz saatlerinde dükkanına giren 2 kişinin, kamerayı fark ederek söktüklerini ve ardından çaldıkları kablolar ile bilgisayarı plakasız bir kamyona yüklediğini belirledi.



Polis ekipleri, Aydın'ın şikayeti doğrultusunda hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.



Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen ay da iş yerinden 25 bin liralık malzemesinin çalındığını belirterek, hırsızların bir an önce bulunmasını ve gerekli cezayı almalarını istediğini kaydetti.

