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SOLOTÜRK 3 Mart'a hazırlanıyor

SOLOTÜRK'ün Antalya semalarındaki yaptığı prova uçuşu heyecanla izlendi. Antalyalılar pazar günü yapılacak gösteri uçuşunu merakla bekliyor

SOLOTÜRK 3 Mart'a hazırlanıyor

Bugün SOLOTÜRK, Antalya semalarındaydı, Antalyalıların gözü ise gökyüzündeydi.

Antalya'nın fethinin 812. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gösteri sunacak olan SOLOTÜRK, prova uçuşu yaptı.

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timinin uçuşu yaklaşık 15 dakika sürdü. Prova uçuşu vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

SOLOTÜRK, gösteri uçuşunu 3 Mart Pazar günü yapacak.

ulusal.com.tr

Etiketler; #SoloTürk #3 mart #antalya
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