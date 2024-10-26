SOLOTÜRK, İstanbul'da gösteri uçuşu yapacak
Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında İstanbul semalarında gösteri uçuşu yapacak.
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SOLOTÜRK ilk olarak bugün saat 16.00'da Maltepe Sahil Parkı üzerinde prova uçuşu, sonrasında ise 28 Ekim Pazartesi günü aynı saatte İstanbul semalarında 2 uçakla selamlama uçuşu gerçekleştirecek.
Cumhuriyetin 101'nci yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilecek etkinlikler çerçevesinde görev alan SOLOTÜRK ayrıca, 29 Ekim Salı günü de saat 16.00'da Maltepe Sahil Parkı üzerinde gösteri uçuşu yapacak.