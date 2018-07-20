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SOLOTÜRK ödüle layık görüldü

Gökyüzünde dans eden SOLOTÜRK bir başarıya daha imza attı. Ekip, İngiltere'de "En İyi Solo Jet Gösteri Uçuşu" ödülüne layık görüldü.

SOLOTÜRK ödüle layık görüldü

Her gösteride izleyenleri kendine hayran bırakıyor, gökyüzüne Türkiye'nin imzasını atıyorlar. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, üstün başarısından dolayı ödüle layık görüldü.

Avrupa'nın en büyük havacılık gösterilerinden olan "Royal International Air Tattoo (RIAT) 2018 Airshow" geçen hafta İngiltere'de yapıldı. 

Havada yaptıkları gösterilerle harikalar yaratan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Gösteri Ekibi SOLOTÜRK, izleyenlerin nefesini kesti.

Ekip, "En İyi Solo Jet Gösteri Uçuşu" ödülüne layık görüldü.

Ödülü, Genelkurmay Başkanlığı'nın Twitter hesabından da duyurdu.

Ekip sevincini bu fotoğraf karesiyle paylaştı.
 

Etiketler; #SoloTürk
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