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SOLOTÜRK'ten Mersin'de 23 Nisan'a özel gösteri

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı akrobasi timi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mersin'de gösteri uçuşu yaptı.

SOLOTÜRK'ten Mersin'de 23 Nisan'a özel gösteri

Kentte, Adnan Menderes Bulvarı sahil bandını dolduran vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, SOLOTÜRK'ün gösterisini ilgiyle izledi. 

Bazı vatandaşlar, F-16 uçağıyla yapılan birbirinden zorlu akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

Sahil şeridini dolduran binlerce kişi, özellikle alçak uçuşlar sırasında heyecanlı anlar yaşadı.

Yaklaşık yarım saat süren gösteri büyük beğeni topladı.

Etiketler; #SoloTürk
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