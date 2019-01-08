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Soma'da ısıtma krizi

Manisa Soma'da bölgesel ısıtma çalışmaları 2 yıldır tamamlanmadı. Zaman zaman sıcak su arızası yaşanan Soma'da yollar çukurlarla dolu. Vatandaşlar duruma tepkili.

Soma'da ısıtma krizi

Manisa Soma'da Bölgsel Isıtma Sistemi için çalışmalar hala tamamlanamadı. 

Yollar köstebek yuvasına döndü.  3 kilometrelik Adnan Menderes Caddesi bu hale geldi. 

Cadde üzerinde yaşayan vatandaşlar yolda inşaat sırasında açılan çukurlar yüzünden kışın çamur deryası, yazınsa toz toprak içinde kalıyor. 

Çalışmaların tamamlanıp sıcak su verilen yerlerde ise sık sık arıza yaşanıyor. 

Duruma Somalılar tepki gösteriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne seslenen vatandaşlar, yaklaşık 2 yıldır süren bölgesel ısıtma çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını, yollarının yapılmasını istiyor.  



ulusal.com.tr

Etiketler; #Manisa #soma
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