Kömürün merkezinde kömür krizi yaşanıyor. Manisa'nın Soma ilçesinde kömür satışları neredeyse durma noktasına geldi

Türkiye’nin kömür madeni yatağı olarak bilinen Soma’da kömür satışı durma noktasına geldi. Esnaf mağdur.



Yaşanan sıkıntı çeşitli nedenlere bağlı... Kimi 1 Ocak'ta açıklanmayan zammı gerekçe gösteriyor kimi de Sosyal Yardımlaşma Kömürlerine olan talebin artmasını... Yani iddia o ki derneklere kömür verildiği için firmalara satış yapılmıyor.



İlçede Aralık ayından beri ciddi bir arz sorunu var. Kömür alamadığını söyleyen esnaf, sorunun bir an önce aşılmasını istiyor.



İddiaya göre kömür karaborsaya düştü. Özel satıcılar kömürü depoda bekletiyor.



ulusal.com.tr