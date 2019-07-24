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Soma esnafı kepenk indiriyor

Soma faciası sonrası esnafın alacakları katlandı. Maden işletmelerinde yaşanan daralma 60 esnafa iflas bayrağı çektirdi.

Soma esnafı kepenk indiriyor

301 madencinin hayatını kaybettiği Soma faciasından sonra 2 bin 831 işçi işten çıkarıldı. Soma Kömür İşletmeleri'nde yaşanan mali daralma ile esnaf alacaklı duruma düştü. 

Alacaklarını tahsil edemeyen Soma ve Kırkağaç esnafı kepenk indirmeye başladı. Soma Ticaret Odası Başkanı Cem Doğan, 60 esnafın alacağının 12 milyona yaklaştığını vurguladı. 

Paralarını alamadıkları için iflas eden esnaf icralık duruma düştü. En çok alacağı olan ise servis firmaları oldu. 

Konuya ilişkin bir dosya hazırlandı. Soma Ticaret Odası Başkanı Cem Doğan, maliye bakanlığından ödeme beklediklerini söyledi. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #soma
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