Soma faciasının üzerinden 11 yıl geçti: Acı hâlâ taze

Türkiye, 13 Mayıs 2014'te tarihinin en büyük maden faciasıyla sarsıldı.

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Soma faciasının üzerinden 11 yıl geçti: Acı hâlâ taze
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Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen kazada 301 madenci yaşamını yitirdi. Aradan geçen 11 yıla rağmen, hayatını kaybeden işçilerin aileleri acılarını ilk günkü gibi yaşıyor.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası yetkilileri, facianın yıl dönümünde madenci mezarlığını ziyaret ederek karanfil bıraktı, dualar okudu. Sendika yetkilileri, benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm yetkilileri sorumluluk almaya davet etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 301 madenci, sadece Soma’da değil, Türkiye’nin dört bir yanında düzenlenen anma programlarıyla hatırlandı. Faciada yaşamını yitirenlerin aileleri, sevdiklerinin hatıralarına tutunarak ayakta kalmaya çalışıyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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