Soma’da acılar taze, talepler ortak: Yerli kömüre destek verilsin

4 Aralık Madenciler gününde, dünyanın en zor ve en tehlikeli mesleklerinden birini yapan emekçilere mikrofon uzattık. Manisa Soma'da İmbat Madencilikte çalışan emekçiler, iş kazalarının sona ermesini istiyor.

Osman Zeybekoğlu Osman Zeybekoğlu
Soma’da acılar taze, talepler ortak: Yerli kömüre destek verilsin
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Ölümle burun burunalar, yerin kilometrelerce altında kazma sallıyorlar. Yer üstünün aydınlanması için ter döken madenciler Ulusal Kanal'a konuştu.

Yerin yüzlerce metre altında çalışan madenciler, "Yer üstü aydınlansın diye biz yer altında ter döküyoruz" diyerek mesleklerinin kutsallığını vurguladı. 30 yaşındaki bir maden işçisi ise, "Bu meslek bizim ata mesleğimiz, Soma’nın ekmeğiyle büyüdük" dedi.

Soma’da toplamda 600 milyon ton kömür rezervi bulunurken, yaklaşık 12 bin maden işçisi istihdam ediliyor. Ancak bölgenin adı, 13 Mayıs 2014’te yaşanan ve 301 madencinin hayatını kaybettiği facia ile hatırlanıyor. Bu anlamlı günde maden şehitliği ziyaret edilerek mezarlara karanfiller bırakıldı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası temsilcileri ise hükümetin ithal kömür politikalarına tepki gösterdi. Madenciler, yerli üretimin desteklenmesini ve ithalatın durdurulmasını talep ediyor.

Zonguldak’taki Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında ise hayatını kaybeden madenciler için tören düzenlendi. Madenciler için Kur’an-ı Kerim okundu ve benzer acıların yaşanmaması için dualar edildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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