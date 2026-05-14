Soma’da dinmeyen acı! Soma davasında tartışmalı süreç: cezalar düştü, dosyalar kapandı

301 madencinin ölümünün üzerinden 12 yıl geçti. Anma töreni düzenlendi, Türkiye Maden İşçileri Sendikası yöneticileri, mezarlara karanfil bıraktı. "İş ve güvenliği masada kalmasın işletilsin" mesajı verildi.

Manisa Soma'daki maden faciasının üzerinden geçen yıllar acıları unutturmuyor. Tazeliyor.



13 Mayıs 2014’teki yaşanan maden faciasında 301 işçi yaşamını yitirdi. Her yıl olduğu gibi bu yılda madencileri başta aileleri olmak üzere Türkiye Maden İşçileri Sendikası andı.



Tek tek karanfil bırakıldı, ailelerin acısına ortak olundu.



Ege Bölgesi 1 Nolu Şube Başkanı Rıza Sal, denetimlere ve iş güvenliğinin önemine dikkati çekti:

"Peki Soma'dan geriye ne kaldı. Başlangıçta sanıkların "olası kast" ile yargılanması istendi. Ancak heyet değişikliği sonrası bu karardan dönülerek suç vasfı "bilinçli taksir"e indirildi ve cezalar ciddi oranda düştü. Soma Kömür İşletmeleri Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a verilen 20 yıllık hapis cezası onandı. Ancak infaz yasası ve tutuklu kaldığı süreler nedeniyle cezası tamamlanmış sayıldı. Bugün itibarıyla davada tutuklu kimse yok."

Kamu görevlileri için uzun süre soruşturma izni verilmemiş, ancak "hak ihlali" kararıyla yargılama yolu açıldı. 2024’te başlayan dava, Mart 2026’da sonuçlandı. 12 yıllık süre dolduğu gerekçesiyle sanıkların büyük çoğunluğunun hakkındaki dava düşürüldü. Az sayıda alt düzey memura verilen cezalar için de "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" kararı uygulandı.

Yargılama sürerken bazı isimlerin görevde yükselmesi ailelerin tepkisini neden oldu. Dönemin İş Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı olan Mehmet Uygun yargılanmak yerine Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığına ve Yeni Anadolu Madencilik'te Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi.

Yine o dönemin İşletme Daire Başkanı Ali Sağır da beraat ettikten sonra özel sektörde TKİ sahalarında faaliyet yürüten firmalarda görev aldı ve yeni girişimlerde bulundu.