Soma’da silah sesleri! 2 polis yaralı, 5 kişi tutuklandı

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan B.B. (29) ve M.S. (21) isimli şahısların ilçede olduklarını belirledi. İstihbarat Şube Müdürlüğü destekli operasyon kapsamında düzenlenen baskında, B.B. ve M.S. ile birlikte Ü.A. (32), E.C.Ö. (29) ve T.K. (13) de yakalandı.

ÇATIŞMADA 2 POLİS YARALANDI

Baskın sırasında çıkan çatışmada 2 polis memuru hafif yaralandı. Şüpheliler etkisiz hale getirilirken, yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 34 adet 9 mm fişek, 69 adet av fişeği ve 3 gram esrar ele geçirildi.

Yakalanan şahısların, iki farklı ilde şahıs ve iş yerlerine yönelik eylem hazırlığında oldukları tespit edildi. Şüphelilere yer temin eden firari U.E. (35) de İzmir’in Dikili ilçesinde KOM, Narkotik ve İstihbarat ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak Soma’ya getirildi.

Tamamlanan soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen B.B., M.S., Ü.A., E.C.Ö. ve U.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.