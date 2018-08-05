Sıcaklıklar sürekli artıyor. Üstüne bir de nem eklenince nefes almak dahi zorlaşıyor. Yılın ilk 7 aylık verilere göre, 2018 son 47 yılın en sıcak yılı olarak kayıtlara geçti. Aşırı sıcak hava iklim değişikliğinden kaynaklı afetleri de beraberinde getiriyor.





Isınma, meterolojik karekterli iklim değişikliğinden kaynaklı afetleri de bereberinde getiriyor.



Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, sıcakların önümüzdeki yıllarda daha da artacağını söyledi.



Dünyanın gittikçe ısındığını belirten Tek'e göre yeşil alanlar çoğaltılmalı.



Son dönemlerde sıkça şahit olduğumuz dolu yağışları ve hortumlar, sıcak havanın neden olduğu meteorolojik tehlikenin göstergelerinden bazıları.



ulusal.com.tr Sıcaklar bunaltıkça bunaltıyor. Metoroloji verileri 2018'in son 47 yılın en sıcak yılı olduğunu gösteriyor.Isınma, meterolojik karekterli iklim değişikliğinden kaynaklı afetleri de bereberinde getiriyor.Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, sıcakların önümüzdeki yıllarda daha da artacağını söyledi.Dünyanın gittikçe ısındığını belirten Tek'e göre yeşil alanlar çoğaltılmalı.Son dönemlerde sıkça şahit olduğumuz dolu yağışları ve hortumlar, sıcak havanın neden olduğu meteorolojik tehlikenin göstergelerinden bazıları.