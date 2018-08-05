Sıcaklar bunaltıkça bunaltıyor. Metoroloji verileri 2018'in son 47 yılın en sıcak yılı olduğunu gösteriyor.
Isınma, meterolojik karekterli iklim değişikliğinden kaynaklı afetleri de bereberinde getiriyor.
Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, sıcakların önümüzdeki yıllarda daha da artacağını söyledi.
Dünyanın gittikçe ısındığını belirten Tek'e göre yeşil alanlar çoğaltılmalı.
Son dönemlerde sıkça şahit olduğumuz dolu yağışları ve hortumlar, sıcak havanın neden olduğu meteorolojik tehlikenin göstergelerinden bazıları.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.