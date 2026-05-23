Son 7 yılın en yüksek seviyesi! Ayvalı Barajı taşma noktasına geldi: Kapaklar her an açılabilir
Geçmişte kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Erzurum'un Oltu ilçesindeki Ayvalı Barajı, bu yılki yoğun yağışların ardından tam kapasiteye ulaştı. Yüzde 100 doluluk oranının görüldüğü tesiste su seviyesinin kritik eşiği aşması nedeniyle tahliye kapaklarının açılması gündeme geldi.
Erzurum'un Oltu ilçesinden geçen Oltu Çayı üzerinde kurulu bulunan Ayvalı Barajı'nda su seviyesi son 7 yılın en yüksek noktasına çıktı.
Geçtiğimiz yıllarda bölgede yaşanan kuraklık sebebiyle su miktarında ciddi düşüşlerin kaydedildiği baraj havzası, bu yıl etkisini gösteren yoğun yağışların ardından yeniden suya doydu. Yüzde 100 doluluk oranını yakalayan tesiste, mevcut su potansiyeli kullanılarak gece gündüz tam kapasiteyle enerji üretimi gerçekleştiriliyor.
"KAPAKLARIN AÇILMASI MUHTEMEL"
Bölgede uzun süredir görülmeyen bu yükseliş, barajın taşıma hacmini zorlamaya başladı. Suyun ulaştığı seviyeye dair değerlendirmelerde bulunan iş adamı Fuat Demir, durumun ciddiyetini vurguladı.
Demir, taşıntı riskine dikkat çekerek "Ayvalı Barajı 7 yıldır ilk defa bu kadar doldu. Şu anda doluluk kapasitesinin üzerine çıkmış durumda. Bu nedenle baraj kapaklarının açılması muhtemel görünüyor" ifadelerini kullandı.
Havzadaki doluluğun faturası bölge için çifte kazanca dönüştü. Su seviyesindeki artışın, aralıksız süren elektrik üretiminin yanı sıra bölgedeki tarımsal sulama faaliyetlerine de olumlu katkı sağladığı belirtildi. Barajda tutulan yüksek miktardaki suyun, önümüzdeki dönemde de hem tarımsal üretime hem de enerji santralinin çalışmalarına önemli ölçüde destek sunması bekleniyor.