Son 9 yılın en sert kışı için tarih verildi: Meteoroloji 17 ili sarı kodla uyardı

AKDENİZ

Akdeniz Bölgesi’nde çok bulutlu hava hakim olacak. Batı kesimleri ile zamanla bölge genelinde yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı Akdeniz kıyıları ile akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz’de yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli, 16°C

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli, 13°C

Hatay: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli, 13°C

Isparta: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 8°C