Son 9 yılın en sert kışı için tarih verildi: Meteoroloji 17 ili sarı kodla uyardı
Türkiye genelinde kara kış etkisini artırırken, uzmanlardan korkutan tahminler gelmeye devam ediyor. Yolları kapatan ve nehirleri donduran soğuk hava dalgası sürerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Ocak 2026 tarihli raporunda 17 il için acil uyarı kodunu devreye soktu.
Türkiye, son yılların en zorlu kış mevsimlerinden birini yaşıyor. Uzmanların aylar öncesinden yaptığı uyarılar gerçeğe dönüştü ve yurt genelinde yoğun kar yağışı hayatı felç etti.
Kuvvetli yağışlar nedeniyle birçok yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapanırken, dondurucu soğuklar şehirleri etkisi altına aldı. Yurt genelinde etkisini sürdüren çetin kış şartları nedeniyle bazı bölgelerde kar kalınlığının metreleri bulduğu, akarsuların donduğu gözlemlendi.
SON 9 YILIN EN ÇETİN KIŞI OLABİLİR
Meteoroloji uzmanlarının analizleri, zorlu sürecin henüz bitmediğini gösteriyor. Özellikle şubat ve mart aylarında kar yağışlarının daha güçlü ve etkili olabileceği belirtiliyor. Yapılan öngörülere göre bu yıl, son 9 yılın en çetin kışlarından biri olarak kayıtlara geçebilir.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke geneli parçalı ve çok bulutlu geçecek. Marmara (Sakarya hariç), Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Bolu, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Batman çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülürken; İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Iğdır, Ağrı ve Adıyaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ayrıca sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis hadiseleri görülecek.
17 İL İÇİN SARI KODLU ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ocak 2026 hava durumu raporunda olumsuz hava şartları nedeniyle tam 17 ili sarı kodla uyardı. Yetkililer, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
MARMARA
Marmara Bölgesi’nde çok bulutlu hava etkili olacak. Sakarya dışında bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor. Balıkesir’in batı kıyı ilçelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Edirne: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 15°C
İstanbul: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 15°C
Kırklareli: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 13°C
Kocaeli: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı, 17°C
EGE
Ege Bölgesi genelinde çok bulutlu hava bekleniyor. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli, Güney Ege kıyılarında rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden 40-60 km/sa hızla eseceği öngörülüyor.
Afyonkarahisar: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 10°C
Denizli: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, 14°C
İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli, 15°C
Muğla: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli, 8°C
AKDENİZ
Akdeniz Bölgesi’nde çok bulutlu hava hakim olacak. Batı kesimleri ile zamanla bölge genelinde yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Batı Akdeniz kıyıları ile akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz’de yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli, 16°C
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli, 13°C
Hatay: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli, 13°C
Isparta: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 8°C
İÇ ANADOLU
İç Anadolu Bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak. Bölgenin batısında yağmur ve sağanak, gece saatlerinden itibaren doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma, don, pus ve yer yer sis öngörülüyor.
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, 13°C
Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 9°C
Konya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, 10°C
Sivas: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 5°C
BATI KARADENİZ
Batı Karadeniz’de parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Öğle saatlerinde Bolu çevrelerinde yağmur görülecek. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus oluşması bekleniyor.
Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, 12°C
Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, 17°C
Sinop: Parçalı ve çok bulutlu, 20°C
Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu, 17°C
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Orta ve Doğu Karadeniz genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Bölgenin iç kesimlerinde rüzgarın 40-60 km/sa hızla esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.
Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, 15°C
Artvin: Parçalı ve çok bulutlu, 11°C
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 20°C
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 17°C
DOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu Bölgesi parçalı ve çok bulutlu olacak. Tunceli, Bingöl, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis görülecek. Bölgenin doğusunda çığ tehlikesi sürüyor.
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, -2°C
Kars: Parçalı ve çok bulutlu, -2°C
Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 4°C
Van: Parçalı ve çok bulutlu, 4°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Güneydoğu Anadolu’da parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Batman çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinde yağmur, gece saatlerinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Akşam saatlerinden itibaren Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis etkili olacak.
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, -2°C
Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 11°C
Siirt: Parçalı ve çok bulutlu, 5°C
Şanlıurfa: Parçalı ve çok bulutlu, 14°C