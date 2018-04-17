Türk karasularında son bir haftada bin 376, yılın ilk 3 ayında 4 bin 214 mülteci yakalandı. Havaların ısınması ile bu sayının artması beklenirken, Ege ve Akdeniz başta olmak üzere Trakya sınırındaki devriye önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Mültecilerin umut yolculuğu çoğu zaman ya ölümle sonuçlanıyor ya da güvenlik güçlerine takılıyor.



Akdeniz-İtalya güzergahından sonra en çok kullanılan güzergah Türkiye üzerinden Ege-Yunanistan. Bu noktalara son zamanlarda Edirne'de eklendi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kaçak göçe karşı ortak operasyonlarda alarm seviyesine çekti. Son bir haftada bin 107'si denizde, 269'u karada olmak üzere, çoğunluğu Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden toplam bin 376 kaçak mülteci yakalandı.



Yılın ilk 3 ayında ise 4 bin 214 mülteci yakalandı. Geçen yılın aynı döneminde yakalanan mülteci sayısı ise 2 bin 324 olarak kayıtlara geçti. Suriyelilerin oluşturduğu yakalanan göçmenler içerisinde özellikle sayılarının giderek arttığı gözlemlenen 232 Afgan da yer alıyor.



ulusal.com.tr

