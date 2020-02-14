Son dakika 14 Şubat 2020 Cuma haberleri... Elazığ'da bugün okullar tatil mi? Açıklama geldi
Elazığ'da 14 Şubat Cuma günü okullar tatil mi? Elazığ Valiliği'nden açıklama geldi
YURT 14.02.2020, 00:40 14.02.2020, 00:42
Elazığ'da 14 Şubat Cuma günü okullar tatil mi? Elazığ Valiliği'nden açıklama geldi.
Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartları nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelin 14 Şubat 2020 Cuma günü (1) bir gün süre ile idari izinli sayılacaktır." denildi.
Açıklamada, "Öte yandan, kar yağışı nedeniyle özellik ulaşımda oluşabilecek tehlikelere vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.