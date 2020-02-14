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Son dakika 14 Şubat 2020 Cuma haberleri... Gaziantep'te bugün okullar tatil mi? Açıklama geldi

 Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi

YURT 14.02.2020, 00:40 14.02.2020, 00:47
Son dakika 14 Şubat 2020 Cuma haberleri... Gaziantep'te bugün okullar tatil mi? Açıklama geldi

 Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

Gül, yaptığı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, bu gece kentte don ve buzlanma tehlikesi yaşanabileceğini belirtti.

Bu kapsamda eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığını ifade eden Gül, "14 Şubat Cuma günü Gaziantep il genelinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı. 

Kaynak: AA
#gaziantep
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