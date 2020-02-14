Son dakika 14 Şubat 2020 Cuma haberleri... Gaziantep'te bugün okullar tatil mi? Açıklama geldi
Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi
YURT 14.02.2020, 00:40 14.02.2020, 00:47
Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
Gül, yaptığı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda, bu gece kentte don ve buzlanma tehlikesi yaşanabileceğini belirtti.
Bu kapsamda eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığını ifade eden Gül, "14 Şubat Cuma günü Gaziantep il genelinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu çalışanlarından hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA