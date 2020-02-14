Son dakika 14 Şubat 2020 Cuma haberleri... Hakkari, Muş, Malatya ve Adıyaman'da bugün okullar tatil mi? Açıklama geldi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitime bir gün ara verilecek.

Sincik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemiz genelinde 14 Şubat 2020 Cuma günü, ilk ve orta dereceli okullarda ve halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kahta ilçesinde de don ve buzlanma nedeniyle sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Malatya'da eğitime kar engeli

Malatya'da kar nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bugün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde, devam eden olumsuz hava koşulları ve buzlanma dolayısıyla ulaşımda sorunlar yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrencilerimizin ve personelin güvenliğinin sağlanması bakımından, ilimize bağlı tüm ilçelerde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 14 Şubat 2020 Cuma günü bir gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerden hamile, engelli, böbrek hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri de bugün idari izinli sayılacaklar."

Muş'ta eğitime kar engeli

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, buzlanma, don beklentisi, gün içerisinde beklenen kar, tipi, yüksek kesimlerde oluşabilecek çığ tehlikesinden dolayı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde 14 Şubat Cuma il genelinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Hakkari'de eğitime kar engeli

Hakkari kent merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime 14 Şubat Cuma günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de izinli olacağı kaydedildi.