Son dakika 14 Şubat 2020 Cuma haberleri... Rize'de bugün okullar tatil mi? Açıklama geldi

Rize'de yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Rize'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 ilçede bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışından dolayı Güneysu, Çamlıhemşin, Hemşin, Pazar, Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde 14 Şubat 2020 Cuma ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi.

Aynı ilçelerde engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı ifade edildi.

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