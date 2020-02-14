Son dakika 14 Şubat 2020 Cuma haberleri... Sivas'ta bugün okullar tatil mi? Açıklama geldi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda kentte Perşembe gece ve Cuma kar yağışının aralıklarla devam edeceği aktarılarak kuvvetli buzlanma, don ve sis beklendiği kaydedildi.

Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 14 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

