Son dakika 14 Şubat 2020 Cuma haberleri... Tunceli ve Erzincan'da bugün okullar tatil mi? Açıklama geldi

Tunceli'de kar ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli merkez, Pülümür, Ovacık, Mazgirt, Hozat, Pertek, Çemişgezek ve Nazımiye ilçelerinde kar, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle 14 Şubat Cuma günü tüm okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile çalışanların idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Erzincan'da eğitime kar engeli

Erzincan il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Vali Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının etkili olduğunu, olumsuz hava koşullarının bugün de etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirtti.

Arslantaş, kar ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için il genelinde bugün eğitime ara verildiğini kaydetti.

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