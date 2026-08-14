Son Dakika: 15 Ağustos İçin Kritik Uyarı! Sağanak ve Fırtına Kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahmin haritalarını yayımladı.
Yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava hakim olurken; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz, İç Ege ve Marmara'nın kuzeybatısında gök gürültülü sağanak yağışlar ile kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye kadar çıkacağı tahmin edilirken, Doğu Karadeniz ve çevresinde yerel kuvvetli yağışlar etkili olacak.
📍 15 Ağustos Cumartesi Yağış Alan Bölgeler ve İller
Harita verilerine göre gün içinde gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller şunlardır:
Marmara Bölgesi: Kırklareli
Doğu Karadeniz: Trabzon, Rize,
Artvin, Giresun,
Gümüşhane, Bayburt
Doğu Anadolu: Erzincan,
Kars,
Ardahan,
Malatya
İç Anadolu / Akdeniz Geçişi: Afyonkarahisar,
Isparta,
Burdur,
Konya (kuzeybatı çevreleri)
Doğu Akdeniz: Adana,
Hatay,
Osmaniye,
Kahramanmaraş
⚠️ Gece ve Sabah Saatlerine Dikkat (00:00 - 06:00)
Cumartesi gününün ilk saatlerinde (00:00 - 06:00) özellikle Doğu Karadeniz (Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt), Erzincan ve Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin kuvvetli olması bekleniyor.
💨 Marmara ve Ege'de Kuvvetli Rüzgar
Marmara Denizi kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Kuzey Ege boyunca rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/sa hızla kuvvetli esmesi beklendiğinden, ilgililerin ve vatandaşların olası aksamalara karşı tedbirli olması istendi.