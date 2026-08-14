Son Dakika: 15 Ağustos İçin Kritik Uyarı! Sağanak ve Fırtına Kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin hava durumu tahmin haritalarını yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma: Güncellenme:
Son Dakika: 15 Ağustos İçin Kritik Uyarı! Sağanak ve Fırtına Kapıda - Resim: 1

Yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava hakim olurken; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Akdeniz, İç Ege ve Marmara'nın kuzeybatısında gök gürültülü sağanak yağışlar ile kuvvetli rüzgar bekleniyor.

1 24
Son Dakika: 15 Ağustos İçin Kritik Uyarı! Sağanak ve Fırtına Kapıda - Resim: 2

Marmara’nın batısı ve Ege kıyılarında rüzgarın hızının saatte 40 ila 60 kilometreye kadar çıkacağı tahmin edilirken, Doğu Karadeniz ve çevresinde yerel kuvvetli yağışlar etkili olacak.

2 24
Son Dakika: 15 Ağustos İçin Kritik Uyarı! Sağanak ve Fırtına Kapıda - Resim: 3

📍 15 Ağustos Cumartesi Yağış Alan Bölgeler ve İller

3 24
Son Dakika: 15 Ağustos İçin Kritik Uyarı! Sağanak ve Fırtına Kapıda - Resim: 4

Harita verilerine göre gün içinde gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller şunlardır:

4 24
Son Dakika: 15 Ağustos İçin Kritik Uyarı! Sağanak ve Fırtına Kapıda - Resim: 5

Marmara Bölgesi: Kırklareli

5 24
Son Dakika: 15 Ağustos İçin Kritik Uyarı! Sağanak ve Fırtına Kapıda - Resim: 6

Doğu Karadeniz: Trabzon, Rize, 

6 24
Son Dakika: 15 Ağustos İçin Kritik Uyarı! Sağanak ve Fırtına Kapıda - Resim: 7

Artvin, Giresun, 

7 24
Son Dakika: 15 Ağustos İçin Kritik Uyarı! Sağanak ve Fırtına Kapıda - Resim: 8

Gümüşhane, Bayburt

8 24
Son Dakika: 15 Ağustos İçin Kritik Uyarı! Sağanak ve Fırtına Kapıda - Resim: 9

Doğu Anadolu: Erzincan, 

9 24
Son Dakika: 15 Ağustos İçin Kritik Uyarı! Sağanak ve Fırtına Kapıda - Resim: 10

Kars, 

10 24
Son Dakika: 15 Ağustos İçin Kritik Uyarı! Sağanak ve Fırtına Kapıda - Resim: 11

Ardahan, 

11 24
Son Dakika: 15 Ağustos İçin Kritik Uyarı! Sağanak ve Fırtına Kapıda - Resim: 12

Malatya

12 24
Son Dakika: 15 Ağustos İçin Kritik Uyarı! Sağanak ve Fırtına Kapıda - Resim: 13

İç Anadolu / Akdeniz Geçişi: Afyonkarahisar, 

13 24
Son Dakika: 15 Ağustos İçin Kritik Uyarı! Sağanak ve Fırtına Kapıda - Resim: 14

Isparta, 

14 24
Son Dakika: 15 Ağustos İçin Kritik Uyarı! Sağanak ve Fırtına Kapıda - Resim: 15

Burdur, 

15 24
Son Dakika: 15 Ağustos İçin Kritik Uyarı! Sağanak ve Fırtına Kapıda - Resim: 16

Konya (kuzeybatı çevreleri)

16 24
Son Dakika: 15 Ağustos İçin Kritik Uyarı! Sağanak ve Fırtına Kapıda - Resim: 17

Doğu Akdeniz: Adana,

17 24
Son Dakika: 15 Ağustos İçin Kritik Uyarı! Sağanak ve Fırtına Kapıda - Resim: 18

Hatay, 

18 24
Son Dakika: 15 Ağustos İçin Kritik Uyarı! Sağanak ve Fırtına Kapıda - Resim: 19

Osmaniye, 

19 24
Son Dakika: 15 Ağustos İçin Kritik Uyarı! Sağanak ve Fırtına Kapıda - Resim: 20

Kahramanmaraş

20 24
Son Dakika: 15 Ağustos İçin Kritik Uyarı! Sağanak ve Fırtına Kapıda - Resim: 21

⚠️ Gece ve Sabah Saatlerine Dikkat (00:00 - 06:00)

21 24
Son Dakika: 15 Ağustos İçin Kritik Uyarı! Sağanak ve Fırtına Kapıda - Resim: 22

Cumartesi gününün ilk saatlerinde (00:00 - 06:00) özellikle Doğu Karadeniz (Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt), Erzincan ve Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak geçişlerinin kuvvetli olması bekleniyor.

22 24
Son Dakika: 15 Ağustos İçin Kritik Uyarı! Sağanak ve Fırtına Kapıda - Resim: 23

💨 Marmara ve Ege'de Kuvvetli Rüzgar

23 24
Son Dakika: 15 Ağustos İçin Kritik Uyarı! Sağanak ve Fırtına Kapıda - Resim: 24

Marmara Denizi kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Kuzey Ege boyunca rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/sa hızla kuvvetli esmesi beklendiğinden, ilgililerin ve vatandaşların olası aksamalara karşı tedbirli olması istendi.

24 24
sağanak yağış Hava durumu