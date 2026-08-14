Son Dakika: 15 Ağustos İçin Kritik Uyarı! Sağanak ve Fırtına Kapıda

Marmara Denizi kıyıları, Çanakkale, Balıkesir ve Kuzey Ege boyunca rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/sa hızla kuvvetli esmesi beklendiğinden, ilgililerin ve vatandaşların olası aksamalara karşı tedbirli olması istendi.