İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Hava durumuyla ilgili art arda önemli uyarılar geldi. Bugün ve yarın Marmara bölgesinin doğusu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde ağır sağanaklar beklendiği kaydedildi. Özellikle Ankara, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop ve Samsun'da yoğun yağışın etkili olacağı ifade edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün öğle saatlerinden itibarıyla başlayıp pazar günü sabah saatlerine kadar Ankara'da sağanak yağış beklendiğini aktardı. İBB çalışanlarımıza ve üst yönetimimize bugünkü olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara birlikte, koordinasyon halinde ve hızlıca çözüm getirdikleri için teşekkür ederim. Bir an evvel mağdur olan hemşehrilerimize yardımcı olacağız" paylaşımı yaptı. "Sağanak yağış ve selden etkilenen vatandaşlarımızdan gelen 3134 ihbara 3805 personelimizle müdahale ettik. İBB ekipleri bu gece ve yarın da teyakkuzda olmaya devam edecek" diyen Ongun, güncel AKOM kuvvetli sağanak yağış ve fırtına raporunu da paylaştı. Raporda, "17 Ağustos 2019 sabah saatlerindne itibaren il genelinde etkili olan sağanak yağmur geçişleri neticesinde Fatih'te metrekarede ortalama 115 kilogram yağış kaydedilmiş olup en fazla yağış Fatih, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerinde görülmüş, metrekareye ortalama 40-45 kilogram yağış kaydedilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Zabıta, 153 Beyaz Masaya düşen toplam 3134 ihbara müdahale edilmiştir." denildi

Hava durumuyla ilgili kritik uyarılar art arda geldi.



Bugün ve yarın Marmara bölgesinin doğusu, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde ağır sağanaklar beklendiği kaydedildi.



Kocaeli ile Sakarya, akşam saatlerinden itibaren de Ankara, Kırıkkale, Nevşehir, Çankırı, Çorum ve Amasya çevresinde sel riski olduğu belirtildi.



Özellikle Ankara, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Sinop ve Samsun'da yoğun yağışın etkili olacağı ifade edildi.



MANSUR YAVAŞ DA UYARDI



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün öğle saatlerinden itbarıyla başlayıp pazar günü sabah saatlerine kadar Ankara'da sağanak yağış beklendiğini aktardı.



Yavaş, "Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı şehrimiz genelinde hazırlıklarımızı yaptık. Vatandaşlarımızı da dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz." paylaşımı yaptı.



METRO İSTANBUL DUYURDU



Metro İstanbul Twitter hesabından "TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı hava muhalefeti nedeniyle kısa bir süre işletmeye kapatılmıştır. Anlayışınız için teşekkür ederiz" duyurusu yapıldı.



KABATAŞ-BAĞCILAR TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU



Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, aşırı yağıştan dolayı oluşan su birikintileri nedeniyle seferlerin durdurulduğunu açıkladı.



Yapılan diğer açıklamada da "TF1 Maçka- Taşkışla teleferik hattı hava muhalefeti nedeniyle kısa bir süre işletmeye kapatılmıştır​" denildi.



T1 TRAMVAY SEFERLERİ YAPILMAYA BAŞLANDI



Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, seferlerin Bağcılar-Zeytinburnu ve Cevizlibağ-Yusufpaşa istasyonları arasında yapılmaya başlandığını açıkladı.



AFAD'DAN İSTANBUL'A UYARI



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler paylaşıldı.



Yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da ve Çanakkale, Balıkesir ile Ordu çevrelerinde gökgürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.



AFAD tarafından "Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun" uyarısı yapıldı.



"YENİ BİR KÜTLE GELİYOR"



İstanbul'da Avrupa Yakası'nda etkili olan sağanak yağışlara ilave olarak Marmara'nın güneyinden yeni bir kütle geldiği bildirildi.



İstanbul'da yağışın akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklendiği kaydedildi.



EMİNÖNÜ'DE ÇARŞIYI SU BASTI



Eminönü'nde altgeçit çarşısını su bastı. Hasarın büyük olduğu bildirildi.



Şehir Hatları, "14:30 da yapılması planlanan Kısa Boğaz Turu seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir" açıklaması yaptı.



ANKARA'DA DA 1 SAATE BAŞLAYACAK



Ankara’da da meteorolojik uyarısı verilen gökgürültülü sağanak yağışın 1 saat içerisinde başlaması bekleniyor.



İBB'DEN İLK AÇIKLAMA



İBB Sözcüsü Murat Ongun, belediyenin tüm ekipleriin sahada olduğunu belirterek "İstanbul'da yaşanan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına ile ilgili Afet Koordinasyon Merkezi'nin güncel raporu şu şekildedir" açıklaması yaptı.



İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağanak yağışla ilgili açıklama yaptı.



İmamoğlu, şunları belirtti:



"İstanbul mevsim normallerinin üzerinde yağış aldı ve uzun yıllardır olduğu gibi bugün de bazı ilçeler ciddi sorunlar yaşadı. Ekiplerimiz seferberlik halinde çalışıyor, mağdur vatandaşlarımızın yanında olacağız. Yaşamını yitiren hemşehrime de Allah’tan rahmet diliyorum.



İBB çalışanlarımıza ve üst yönetimimize bugünkü olağanüstü yağışın yarattığı sorunlara birlikte, koordinasyon halinde ve hızlıca çözüm getirdikleri için teşekkür ederim. Bir an evvel mağdur olan hemşehrilerimize yardımcı olacağız."



"İBB EKİPLERİ BU GECE VE YARIN DA TEYAKKUZDA OLMAYA DEVAM EDECEK"



İBB Sözcüsü Murat Ongun, sağanak yağışla ilgili son durumu aktardı.



"Sağanak yağış ve selden etkilenen vatandaşlarımızdan gelen 3134 ihbara 3805 personelimizle müdahale ettik. İBB ekipleri bu gece ve yarın da teyakkuzda olmaya devam edecek" diyen Ongun, güncel AKOM kuvvetli sağanak yağış ve fırtına raporunu da paylaştı.



Raporda şu ifadeler yer aldı:



"17 Ağustos 2019 sabah saatlerindne itibaren il genelinde etkili olan sağanak yağmur geçişleri neticesinde Fatih'te metrekarede ortalama 115 kilogram yağış kaydedilmiş olup en fazla yağış Fatih, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerinde görülmüş, metrekareye ortalama 40-45 kilogram yağış kaydedilmiştir.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Zabıta, 153 Beyaz Masaya düşen toplam 3134 ihbara müdahale edilmiştir."



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