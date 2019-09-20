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Son dakika! 20 Eylül Çarşamba İDO ve BUDO iptal edilen seferlerin tam listesi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok seferini iptal etti. Şirketlerin internet siteleri üzerinden iptal edilen seferlerin listesi paylaşıldı

Son dakika! 20 Eylül Çarşamba İDO ve BUDO iptal edilen seferlerin tam listesi

İptal edilen seferler şu şekilde:

BUDO

"20.09.2019 12:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

20.09.2019 13:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

20.09.2019 13:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

20.09.2019 14:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

20.09.2019 14:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

20.09.2019 15:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

20.09.2019 16:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

20.09.2019 16:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir."

İDO

"Kadıköy-Yenikapı-Bursa 20.09.2019 12:50 - 14:50

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 20.09.2019 12:30 - 14:25

Bandırma-Yenikapı-Bostancı 20.09.2019 15:30 - 18:25"

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #bursa #eminönü #sirkeci #Mudanya #ihlas
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