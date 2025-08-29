Son dakika: 29 Ağustos 2025 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verileri anbean güncelleniyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan vatandaşlar, “Az önce deprem mi oldu, deprem nerede oldu?” sorularının yanıtını araştırıyor.
Yayınlanma:
Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de her gün farklı büyüklüklerde sarsıntılar meydana geliyor. Kandilli ve AFAD’ın yayımladığı son depremler listesi ise vatandaşların en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor.
29 Ağustos 2025’te meydana gelen son depremler şu şekilde:
29.08.2025 – 08:32:07 – 1.7 büyüklüğünde – Balıkesir (Sındırgı) – 7.05 km derinlikte
Gün boyunca meydana gelen depremleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin resmi sayfalarından anbean takip edebilirsiniz.