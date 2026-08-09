SON DAKİKA: 5 il için sarı alarm! Yıldırım, sel ve heyelan riski kapıda

Kuvvetli yağış ve rüzgâr beklenen bölgeler

1. Kuvvetli Yağış Uyarısı (21-50 kg/m²) MGM verilerine göre; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ekipler; sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması yönünde çağrıda bulundu.