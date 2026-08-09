SON DAKİKA: 5 il için sarı alarm! Yıldırım, sel ve heyelan riski kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde hava tahmin raporunu açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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SON DAKİKA: 5 il için sarı alarm! Yıldırım, sel ve heyelan riski kapıda - Resim: 1

 Yurdun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken; kuzey, doğu ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak yağış ve rüzgâr uyarısı yapıldı.

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SON DAKİKA: 5 il için sarı alarm! Yıldırım, sel ve heyelan riski kapıda - Resim: 2

Kuvvetli yağış ve rüzgâr beklenen bölgeler
1. Kuvvetli Yağış Uyarısı (21-50 kg/m²) MGM verilerine göre; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ekipler; sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması yönünde çağrıda bulundu.

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SON DAKİKA: 5 il için sarı alarm! Yıldırım, sel ve heyelan riski kapıda - Resim: 3

2. Kuvvetli Rüzgâr Uyarısı (40-60 km/sa) Rüzgârın; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden orta ve zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor.

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SON DAKİKA: 5 il için sarı alarm! Yıldırım, sel ve heyelan riski kapıda - Resim: 4

Bölge bölge ve il il hava durumu
Marmara Bölgesi Parçalı, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İstanbul: 30°C (Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı)
Bursa: 33°C (Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı)

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SON DAKİKA: 5 il için sarı alarm! Yıldırım, sel ve heyelan riski kapıda - Resim: 5

Çanakkale: 35°C (Parçalı bulutlu)
Kırklareli: 33°C (Parçalı zamanla çok bulutlu)

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SON DAKİKA: 5 il için sarı alarm! Yıldırım, sel ve heyelan riski kapıda - Resim: 6

Ege Bölgesi Kıyı kesimler az bulutlu ve açık, iç kesimler parçalı bulutlu.

İzmir: 37°C (Az bulutlu ve açık)
Denizli: 38°C (Parçalı ve az bulutlu)

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SON DAKİKA: 5 il için sarı alarm! Yıldırım, sel ve heyelan riski kapıda - Resim: 7

Manisa: 38°C (Az bulutlu ve açık)
Muğla: 38°C (Az bulutlu ve açık)

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SON DAKİKA: 5 il için sarı alarm! Yıldırım, sel ve heyelan riski kapıda - Resim: 8

Akdeniz Bölgesi Az bulutlu, Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Adana: 37°C (Az bulutlu ve açık)
Antalya: 33°C (Az bulutlu ve açık)

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SON DAKİKA: 5 il için sarı alarm! Yıldırım, sel ve heyelan riski kapıda - Resim: 9

Burdur: 37°C (Parçalı ve az bulutlu)
Hatay: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)

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SON DAKİKA: 5 il için sarı alarm! Yıldırım, sel ve heyelan riski kapıda - Resim: 10


İç Anadolu Bölgesi Parçalı ve az bulutlu.

Ankara: 34°C (Parçalı bulutlu)
Çankırı: 33°C (Parçalı bulutlu)

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SON DAKİKA: 5 il için sarı alarm! Yıldırım, sel ve heyelan riski kapıda - Resim: 11

Eskişehir: 32°C (Parçalı bulutlu)
Konya: 33°C (Az bulutlu)

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SON DAKİKA: 5 il için sarı alarm! Yıldırım, sel ve heyelan riski kapıda - Resim: 12

Karadeniz Bölgesi Batı, Orta kıyılar ve Doğu Karadeniz geneli yerel sağanak yağışlı.

Rize: 29°C (Kuvvetli sağanak yağışlı)
Trabzon: 28°C (Sağanak yağışlı)
Samsun: 30°C (Sağanak yağışlı)

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SON DAKİKA: 5 il için sarı alarm! Yıldırım, sel ve heyelan riski kapıda - Resim: 13

Bolu: 29°C (Sağanak yağışlı)
Düzce: 31°C (Sağanak yağışlı)

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SON DAKİKA: 5 il için sarı alarm! Yıldırım, sel ve heyelan riski kapıda - Resim: 14

Doğu Anadolu Bölgesi Kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yerel sağanak yağışlı.

Erzurum: 29°C (Kuzey ilçeleri kuvvetli sağanak yağışlı)
Kars: 27°C (Kuvvetli sağanak yağışlı)

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SON DAKİKA: 5 il için sarı alarm! Yıldırım, sel ve heyelan riski kapıda - Resim: 15

Malatya: 37°C (Parçalı ve az bulutlu)
Van: 30°C (Parçalı ve az bulutlu)

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SON DAKİKA: 5 il için sarı alarm! Yıldırım, sel ve heyelan riski kapıda - Resim: 16

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Az bulutlu, açık ve sıcak.

Diyarbakır: 39°C (Az bulutlu ve açık)
Şanlıurfa: 40°C (Az bulutlu ve açık)

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SON DAKİKA: 5 il için sarı alarm! Yıldırım, sel ve heyelan riski kapıda - Resim: 17

Mardin: 36°C (Az bulutlu ve açık)
Siirt: 36°C (Az bulutlu ve açık)

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sağanak yağış Hava durumu