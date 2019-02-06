Antalya'nın Kaş, Finike ve Kemer ilçeleri için önemli yağış uyarısı yapıldı. Aşırı olarak beklenen yağışla ilgili CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli detaylı bilgi verdi. Sürmeli, "Bu geceden itibaren Muğla'nın güney ilçelerinden yağış giriş yapıyor. Yarın ve perşembe günü ağırlıkla yağışı bırakacak. Bu yağışların miktarının en fazla olduğu yer, Kemer ve Finike civarı. Kaş da bu alanın içerisinde ama ağırlığı Kemer Finike civarında. Son verilerde 200 kilograma dayanacağını gösteriyor, 2 gündeki yağışın miktarı, Antalya'nın batısında. Bahsettiğimiz Kemer, Finike ve Kaş civarı, Antalya merkezi" dedi. Sürmeli, "Dolu ve aşırı yağış yapabilecek sistem ve hortum olasılığı yüzde 20'ler civarında. Biraz daha düşük geçen sisteme göre ama bu bir hortum oluşma ihtimalinin var olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. Valilik tarafından dün yapılan açıklamada bazı ilçelerde okulların tatil edildiği belirtildi

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Antalya'da beklenen şiddetli yağışın detaylarını aktardı.



Sürmeli şunları söyledi:



"3 haftadır üst üste güney Ege ile Batı Akdeniz'i vuruyor. Akdeniz üzerinden gelen sistem. Bu sistemde yine aynı noktayı Güney Ege ve Batı Akdeniz'e ağırlık kalıyor. Bu sistem, bu sefer açık ara bir farkla Batı Akdeniz'de daha ağırlıklı. Aşırı yağışın miktarıyla Bodrum, Marmaris çevreleriyle Antalya'yı karşılaştırdığımızda neredeyse dörtte bir oranında Antalya'da ağırlıklı bekliyoruz yağışı. Bu geceden itibaren Muğla'nın güney ilçelerinden yağış giriş yapıyor. Yarın ve perşembe günü ağırlıkla yağışı bırakacak. Bu yağışların miktarının en fazla olduğu yer, Kemer ve Finike civarı. Kaş da bu alanın içerisinde ama ağırlığı Kemer Finike civarında. Son verilerde 200 kilograma dayanacağını gösteriyor, 2 gündeki yağışın miktarı, Antalya'nın batısında. Bahsettiğimiz Kemer, Finike ve Kaş civarı, Antalya merkezi. Bu aralıkta biraz batıya kayar sistem biraz doğuya ama yaklaşık bu alan etkilenebilecek gibi görünüyor. Çarşamba ağırlıklı yağış alıyor. Havada kuvvetli düşey yönlü karışımlar var. Ve deniz üzerinden geliyor.



Dolu ve aşırı yağış yapabilecek sistem ve hortum olasılığı yüzde 20'ler civarında. Biraz daha düşük geçen sisteme göre ama bu bir hortum oluşma ihtimalinin var olduğunu gösteriyor."



Valilik tarafından dün yapılan açıklamada bazı ilçelerde okulların tatil edildiği belirtildi



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