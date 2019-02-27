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Son Dakika: Acıbadem'de ceset parçaları bulundu

Kadıköy Acıbadem Mahallesindeki bir çöp konteynerinde ceset parçaları bulundu

Son Dakika: Acıbadem'de ceset parçaları bulundu

Alınan bilgiye göre, Acıbadem Mahallesi Zeamet Sokak'ta, kağıt toplayan bir kişinin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Sokak trafiğe kapatılırken ekipler, konteynerde bir kadına ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları buldu. 

Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede çalışma başlattı.

Ayrıntılar geliyor...


Kaynak: AA
Etiketler; #ceset #acıbadem
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