banner1002
Ekonomist Yasin Alıcı yazdı
Ekonomist Yasin Alıcı yazdı
Rusya'dan Venezuela açıklaması
Rusya'dan Venezuela açıklaması
İstanbul'da yangın: Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da yangın: Ölü ve yaralılar var
BM Suriye Özel Temsilcisi'nden Ankara'ya ziyaret
BM Suriye Özel Temsilcisi'nden Ankara'ya ziyaret

Son Dakika: Adana Tufanbeyli'de deprem (28 Ocak 2019 son depremler)

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika: Adana Tufanbeyli'de deprem (28 Ocak 2019 son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 18:45'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 5 KM olarak açıklandı.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  


ulusal.com.tr

 

Etiketler; #adana #deprem #son depremler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.