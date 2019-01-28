Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 18:45'te 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin derinliği 5 KM olarak açıklandı.



Türkiye'de meydana gelen son depremler

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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ulusal.com.tr



