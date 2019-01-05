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Son Dakika: Adana Tufanbeyli'de deprem (5 Ocak 2019 son depremler)

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika: Adana Tufanbeyli'de deprem (5 Ocak 2019 son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 00:57'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 5 KM derinliğinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin derinliğini 9 KM olarak duyurdu.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  


ulusal.com.tr

Etiketler; #adana #deprem #son depremler
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