AFAD duyurdu: Adana'da peş peşe iki deprem

AFAD'ın verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı, çevredeki birçok ilde de hissedildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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AFAD duyurdu: Adana'da peş peşe iki deprem - Resim: 1

Saimbeyli'de saat 14.19'da meydana gelen deprem, AFAD tarafından duyuruldu.

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AFAD duyurdu: Adana'da peş peşe iki deprem - Resim: 2

Kurumun ilk verilerine göre depremin büyüklüğü 4.8 olarak kaydedildi.

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AFAD duyurdu: Adana'da peş peşe iki deprem - Resim: 3

AFAD, depremin derinliğini 7.99 kilometre olarak açıkladı.

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AFAD duyurdu: Adana'da peş peşe iki deprem - Resim: 4

KOMŞU İLLER DE SALLANDI

Sarsıntı yalnızca Adana'da değil, çevre illerde de hissedildi.

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AFAD duyurdu: Adana'da peş peşe iki deprem - Resim: 5

Depremin hissedildiği iller arasında Mersin, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye yer aldı.

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AFAD duyurdu: Adana'da peş peşe iki deprem - Resim: 6

18 DAKİKA SONRA YENİDEN SALLANDI

İlk sarsıntının ardından 18 dakika geçtikten sonra aynı ilçede bu kez 4.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi.

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adana deprem