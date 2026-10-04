AFAD duyurdu: Adana'da peş peşe iki deprem
AFAD'ın verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı, çevredeki birçok ilde de hissedildi.
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Saimbeyli'de saat 14.19'da meydana gelen deprem, AFAD tarafından duyuruldu.
Kurumun ilk verilerine göre depremin büyüklüğü 4.8 olarak kaydedildi.
AFAD, depremin derinliğini 7.99 kilometre olarak açıkladı.
KOMŞU İLLER DE SALLANDI
Sarsıntı yalnızca Adana'da değil, çevre illerde de hissedildi.
Depremin hissedildiği iller arasında Mersin, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye yer aldı.
18 DAKİKA SONRA YENİDEN SALLANDI
İlk sarsıntının ardından 18 dakika geçtikten sonra aynı ilçede bu kez 4.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi.