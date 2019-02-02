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Son Dakika: Adıyaman'da deprem (01 Şubat 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Adıyaman Lokman'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 KM derinliğinde gerçekleşti.

Son Dakika: Adıyaman'da deprem (01 Şubat 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 22:59'da Adıyaman Lokman'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 5 KM derinliğinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.1 olarak duyurdu. AFAD verilerine göre depremin derinliği 6 KM olarak ölçüldü.

Türkiye'de meydana gelen son depremler
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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ulusal.com.tr

Etiketler; #son depremler #deprem #Adıyaman
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