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Son Dakika: Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? (31 Aralık Pazartesi)

Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın çok sayıda ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar 31 Aralık günü tatil edildi.

Son Dakika: Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta yarın okullar tatil mi? (31 Aralık Pazartesi)

Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın bazı ilçelerinde daha olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun, Ekinözü, Andırın ve Elbistan ilçeleri ile Adıyaman'ın Besni, Tut, Çelikhan ve Sincik ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verilmesi kararı alındı.

Kahramanmaraş'ın Afşin, Çağlayancerit ve Nurhak ilçeleri ile Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde daha önce eğitime ara verildiği açıklanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kahramanmaraş
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