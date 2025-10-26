Son dakika! Afad duyurdu: Diyarbakır'da deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre, bugün öğleden sonra saat 14.49'da bir deprem kaydedildi.

Meydana gelen sarsıntının merkez üssünün Diyarbakır'ın Hani ilçesi olduğu belirtildi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.

Depremin derinliğinin 13,15 kilometre olduğu bilgisi verildi.