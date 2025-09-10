SON DAKİKA: AFAD VE Kandilli'den deprem raporu

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, deprem son dakika haberlerini anbean güncelliyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar “Deprem mi oldu?” ve “Az önce deprem nerede oldu?” sorularına yanıt arıyor. İşte 10 Eylül 2025 AFAD son depremler ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi.

SON DAKİKA: AFAD VE Kandilli'den deprem raporu
Yayınlanma: Güncellenme:

Ülkenin dört bir yanında son depremler meydana geliyor. Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika deprem haberleri araştırılıyor. Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de sıklıkla çeşitli büyüklükte depremler oluyor. Haberimiz içerisinde deprem nerede oldu? sorusunun yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte 10 Eylül 2025’te bugün meydana gelen depremler:


SON DEPREMLER

Deprem mi oldu? Az önce nerede, hangi bölgede deprem yaşandı? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri yayınlamayı sürdürüyor. Yapılan açıklamalara göre Türkiye’de hissedilen son depremler şu şekilde:

Tarih - Saat - Büyüklük - Yer - Derinlik (KM)

10-09-2025 08:34:10 - 1.8 - SINDIRGI (BALIKESİR) - 7 km

